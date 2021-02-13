3 مدن تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 94 حالة تعاف؛ تلتها جدة بـ27 حالة، ثم الدمام 22 حالة، ومكة المكرمة 16 حالة، والهفوف 14. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت الدلم في المرتبة التالية بـ12 حالة تعافٍ، ثم خميس مشيط 8 وكل من «عرعر وبريدة» 7حالات، ثم «موقق والمدينة المنورة والطائف وينبع والعقيق» 6 حالات في كل منها، تلتها «الجبيل والقطيف والظهران ومهد الذهب والخرج» بـ4 حالات تعاف.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من «نجران وعفيف والدوادمي وبقيق ورفحا وفيفا» بـ3 حالات، ثم كل من «جازان والمجمعة والخبر وطريف والخرمة والمخواة وقصيباء والأرطاوية وصفوى وقلوة وحوطة بني تميم والقويعية ورماح وشقراء وتمير وسلوى وساجر ووادي الدواسر والمبرز» بحالتي تعاف في كل منها.

وأخيرًا سجلت كل من «خليص ورفائع الجمش وثول والقوارة والحرجة وسميراء والرويضة وحوطة سدير وتبوك وسكاكا وحائل وأبها وسراة عبيدة والزلفى والمندق ورنية وقيا وضرية والبجادية وضرما وحريملاء والحريق والمجاردة وصامطة وتثليث والقنفدة وبلجرشي والليث وتربة وبدر وأملج وحقل وطبرجل وبقعاء والسليل والمذنب ومركز حدود الحديثة والدرعية وقرية العليا وثيلان» بواقع حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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