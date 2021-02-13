ميليشيا الحوثي ردًا على قرار واشنطن: سنواصل عملياتنا الإرهابية

قالت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، إنها غير معنيّة بقرار واشنطن وستواصل عملياتها الإرهابية، بحسب « العربية».

وتأتي تصريحات ميليشيا الحوثي بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إلغاء تصنيف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن جماعة إرهابية، مشددة في الوقت ذاته، على أن العقوبات بحق قادة الميليشيا ستظل سارية المفعول، نظرًا لتهديدهم الأمن والسلم في اليمن.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن قرار إلغاء تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد أعلنت قبيل مغادرتها السلطة في منتصف يناير الماضي، اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، بهدف محاسبتها على جرائمها الإرهابية.

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية «أن قادة الميليشيا: عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (سيظلوا) خاضعين للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بالأفعال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن».

وتابعت: «سنواصل مراقبة أنشطة الجماعة وقادتها عن كثب ونعمل بنشاط على تحديد أهداف إضافية لتحديدها، لا سيما تلك المسؤولة عن هجمات الزوارق المتفجرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والهجمات الصاروخية بدون طيار على المملكة العربية السعودية».

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أعضاء الميليشيا وستستمر في لفت الانتباه إلى نشاطها المزعزع للاستقرار والضغط على المجموعة لتغيير سلوكها.