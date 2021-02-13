السفارة في اليابان تنبه السعوديين من زلزال فوكوشيما

ونشر حساب السفارة على موقع «تويتر» باللغتين العربية واليابانية نموذجا من الإرشادات الخاصة بالتعامل مع كوارث الزلازل والتسونامي المحتمل جراء هذه الزلازل في المناطق القريبة من البحار والمحيطات. ووقع، السبت، زلزال تحت البحر بقوة سبع درجات قبالة شمال شرق اليابان، شعر به أيضا سكان طوكيو لفترة غير قصيرة، من دون توجيه تحذير من حصول تسونامي. وأفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كلم في المحيط الهادئ قبالة منطقة فوكوشيما التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 11 مارس 2011.
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