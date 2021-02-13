اخبار السعوديه

السفارة في اليابان تنبه السعوديين من زلزال فوكوشيما

0 نشر
0 تبليغ

حذرت سفارة خادم الحرمين في طوكيو المواطنين السعوديين في اليابان بضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة فوكوشيما بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر. وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع آثار الزلزال في المنطقة المذكورة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 - 0335895242.

ونشر حساب السفارة على موقع «تويتر» باللغتين العربية واليابانية نموذجا من الإرشادات الخاصة بالتعامل مع كوارث الزلازل والتسونامي المحتمل جراء هذه الزلازل في المناطق القريبة من البحار والمحيطات. ووقع، السبت، زلزال تحت البحر بقوة سبع درجات قبالة شمال شرق اليابان، شعر به أيضا سكان طوكيو لفترة غير قصيرة، من دون توجيه تحذير من حصول تسونامي. وأفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كلم في المحيط الهادئ قبالة منطقة فوكوشيما التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 11 مارس 2011.


كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في اليابان تنبه السعوديين من زلزال فوكوشيما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا