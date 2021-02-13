السعودية اليوم / موسكو تسجل كميات ثلوج غير مسبوقة تؤدي إلى اختناقات مرورية وإلغاء رحلات طيران



موسكو 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجلت العاصمة الروسية موسكو كميات ثلوج غير مسبوقة، حيث تواجه العاصمة غطاء غير مسبوق من الجليد بعد ساعات من تساقط الثلوج بغزارة وعواصف ثلجية كثيفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الروسية "فوبوس" أن أرض العاصمة موسكو تغطت صباح اليوم بكمية من الجليد يصل ارتفاعها إلى 56 سم، مشيرةً إلى أن 75 % من متوسط كمية الثلوج التي تسقط عادة في شهر فبراير تساقطت في يوم واحد تقريبا.

وأفادت قوات مواجهة الكوارث في موسكو أن كثافة الثلوج أدت إلى اختناقات مرورية عديدة في شوارع المدينة, وتم تأخير أو إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطارات موسكو الثلاثة .

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19:30ت م

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