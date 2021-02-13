السعودية اليوم / باكستان توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "كانسينو" الصيني المضاد لفيروس كورونا



إسلام آباد 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

وافقت الحكومة الباكستانية على الاستخدام الطارئ للقاح "كانسينو" (CanSino) المضاد لفيروس

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة فيصل سلطان في تصريح صحفي اليوم أن هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية قد سمحت باستخدام اللقاح الصيني المذكور في حالات الطوارئ عقب تجارب ودراسات أكدت فعاليته.

ويعد "كانسينو" اللقاح الصيني الثاني بعد لقاح "سينوفارم" الصيني، وكذلك اللقاح الرابع إلى جانب اللقاحين الروسي والبريطاني الذي توافق باكستان على استخدامه لمعالجة الحالات الطارئة.

وأطلقت باكستان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الثالث من فبراير الجاري حيث يتم في المرحلة الأولى تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

// انتهى //

19:30ت م

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إسلام آباد 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسوافقت الحكومة الباكستانية على الاستخدام الطارئ للقاح "كانسينو" (CanSino) المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة فيصل سلطان في تصريح صحفي اليوم أن هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية قد سمحت باستخدام اللقاح الصيني المذكور في حالات الطوارئ عقب تجارب ودراسات أكدت فعاليته.ويعد "كانسينو" اللقاح الصيني الثاني بعد لقاح "سينوفارم" الصيني، وكذلك اللقاح الرابع إلى جانب اللقاحين الروسي والبريطاني الذي توافق باكستان على استخدامه لمعالجة الحالات الطارئة.وأطلقت باكستان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الثالث من فبراير الجاري حيث يتم في المرحلة الأولى تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.// انتهى //19:30ت م0077

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