

طوكيو 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة ساحل شرق اليابان .

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا ، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) .

// انتهى //

18:57ت م

0073





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب فوكوشيما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.