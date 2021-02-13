السفارة لدى اليابان: السعوديون سالمون بعد زلزال فوكوشيما

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت السفارة المملكة لدى اليابان، اليوم السبت: إنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب منطقة فوكوشيما، وبلغت شدته 7.1 درجات.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تتابع السفارة آثار الزلزال في منطقة Fukushima بقوة 7.1 درجات بمقياس ريختر، مؤكدةً سلامة المواطنين السعوديين، مهيبةً بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع شؤون السعوديين على أرقام (09055833862) – (0335895242) في حال حدوث أي طارئ، متمنية السلامة للجميع.

زلزال اليابان:

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما اليابانية مساء اليوم السبت، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 1ر7 درجة، وأفادت بأن مركزه يقع على بعد 74 كيلومترًا شرق إلى شمال شرق بلدة نامي، وعلى عمق 58 كيلومترًا.

