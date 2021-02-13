السعودية اليوم / أكثر من 22 ألف مستفيد من مركز السكر والغدد الصماء بحفر الباطن



حفر الباطن 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

قدم مركز السكر والغدد الصماء بصحة حفر الباطن خدماته العلاجية والتشخيصية لـ22,286 مراجعاً استقبلتهم الأقسام المختلفة بالمركز خلال العام الماضي 2020م.

وبلغ عدد مراجعي عيادات داء السكري 9968 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي قسم جراحة القدم السكري 5634 مراجعاً، فيما سجلت عيادة سكري الحوامل 620 مستفيدة، واستفاد من عيادة سكري الأطفال 826 طفلاً، وبلغ عدد مستفيدي قسم التثقيف الصحي 1970 مستفيداً ، ووصل عدد مستفيدي عيادة التغذية العلاجية 3268 مستفيداً.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنوع الخدمات الصحية بين التشخيص والعلاج في عيادات مركز السكر والغدد الصماء لخدمة جميع أفراد المجتمع.

// انتهى //

18:45ت م

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