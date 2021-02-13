السعودية اليوم / الأردن تسجل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 325892 حالة شفاء بعد تسجيل 1181حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4444 حالة.

// انتهى //

18:36ت م

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عمّان 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344803 إصابات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 325892 حالة شفاء بعد تسجيل 1181حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4444 حالة.// انتهى //18:36ت م0065

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