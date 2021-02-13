

جدة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

يشارك فرعي وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة بـ8 مبادرات رقمية في ملتقى مكة الثقافي خلال موسمه الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وقدم فرع وزارة العدل مبادرة "القضاء والتوثيق الرقمي" وهي منصة إلكترونية تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز والرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة أو كتابة العدل.

فيما تلخصت مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 7 مبادرات، تمثلت في مبادرة المسجد الرقمي التي توفر بيئة إلكترونية شاملة في التحكم بالمرفقات، وبرنامج "تيسير" لفسح البرامج والمناشط الدعوية، وكذلك فعالية ملتقى "القدوة في العالم الرقمي من خلال قيم الإسلام", أما "المرشد الآلي المتنقل عن بعد" فهو عبارة عن (إنسان آلي-روبوت) يقوم بتقديم الوعظ والإرشاد والإجابة على الاستفسارات والاستشارات الشرعية للجمهور، فيما تهدف "منصة مساجدنا" إلى توفير منصة تقنية تتيح للجمهور الإسهام في عمارة المساجد, كما تُعنى المنصة الإلكترونية "المؤهل" بتطوير المستوى العلمي والمهني لمنسوبي الوزارة.

// انتهى //

18:28ت م

0064





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العدل و الشؤون الإسلامية تشاركان في "ملتقى مكة الثقافي" بـ 8 مبادرات رقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.