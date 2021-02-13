السعودية اليوم / النائب العام يوجه بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون ودور التوقيف لمنع انتشار فيروس كورونا



الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس

وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفايروس بشكل صحيح واتباع الإستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.

وأوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.

// انتهى //

17:59ت م

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الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا ، فقد وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بداخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفايروس بشكل صحيح واتباع الإستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.وأوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.// انتهى //17:59ت م0063

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