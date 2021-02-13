السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب إقليماً إندونيسياً



جاكرتا 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب غرب منطقة "بيسيسير بارات" بإقليم لامبونج الإندونيسي .

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء في إندونيسيا أن مركز الزلزال على بعد 134 كيلومترا جنوب غرب منطقة "بيسيسير بارات" على عمق عشرة كيلومترات، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا ولا حدوث أضرار مدنية .

وكانت وكالة "انتارا نيوز الإندونيسية" للأنباء قد ذكرت أمس أن زلزالا بقوة 2ر5 درجان ضرب جنوب غرب جزيرة سومطرة ليلة الخميس / الجمعة إلا أنه لم يتم صدور أي تحذير من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

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17:49ت م

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