السعودية اليوم / مستوطنون يهود يقتحمون مقبرة باب الرحمة



القدس المحتلة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ودنسوا القبور فيها.

ونقلت مصادر محلية عن عضو لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة منذر صيام، أن المستوطنين أدّوا طقوسا قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة، ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اللجنة أحمد سمرين: إن أهالي بلدة سلوان تصدوا للمستوطنين، وطردوهم من المكان، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها المستوطنون حرمة المقبرة، حيث في وقت سابق أقاموا حفلا رسميا فيها، في خطوة تهدف إلى تهويد الطابع العربي بالقدس من أجل تفريغها من السكان.

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17:19ت م

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