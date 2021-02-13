السعودية اليوم / انعقاد المؤتمر السعودي العالمي لتطورات الليزر وطب الجلد التجميلي 25 فبراير الجاري



الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

تنظم الجمعية

ويهتم المؤتمر الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- بالتطورات الحديثة والمتسارعة في طب وعلوم الليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة مثل تقنيات الضوء، وتقنيات الموجات الترددية، وتقنيات الفوق صوتية عالية الشدة والكهرومغناطيسية وتقنيات التبريد وغيرها والمستخدمة في طب وجراحة الجلد والتجميل, كما يهتم بدراسة التطورات في الحقن التجميلي والإجراءات التجميلية الأخرى والطرق الحديثة في استخداماتها، وكيفية التعامل مع الإجراءات بأعلى مستويات الأمان.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد رئيس المؤتمر الدكتور سامي بن ناصر السويدان, أن المؤتمر يعدّ الأول من نوعه في المنطقة من حيث المستوى العلمي العالي والمتميز للمتحدثين، وسيُعقد بحضور رئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر البروفسور ثوماس روهرر، ورئيس الجمعية الأمريكية لجراحة الجلد البروفسور ماثيو أفرام, إضافة إلى أعلام ورواد التخصص من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا.

وأوضح أن من الجوانب المهمة التي يُعنى بها المؤتمر تأهيل الأطباء الممارسين للاستخدام المهني الصحيح لليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة خاصة لدى أصحاب البشرة الداكنة التي تقع ضمنها البشرة الشرق أوسطية, ومن ذلك أهمية معرفة التعامل مع التقنيات الحديثة ومدى ملاءمتها للحالات المعالجة، وتوفير سبل العلاج الآمن قبل وأثناء وبعد العلاج.

وبين أن المؤتمر يسعى إلى الرفع من المستوى العلمي والمهارات الإجرائية لدى الأطباء والتعرف على الطرق الحديثة والإجراءات اللازمة لتجنب المضاعفات الممكن حدوثها، وكيفية اكتشافها في أوقات مبكرة في حال حدوثها والتدخل السريع لتفادي أي عواقب شديدة محتملة.

وحث الدكتور السويدان جميع الأطباء المتخصصين وذات العلاقة والأطباء المتدربين على اغتنام واستثمار وجود هذه النخبة من أعلام وأقطاب العالم المتخصصين لاسيما أن المؤتمر يُعقد افتراضيا ومتاح للجميع.

مما يذكر أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر.

// انتهى //

17:03ت م

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الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واستنظم الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد المؤتمر السعودي العالمي لتطورات الليزر وطب الجلد التجميلي, وذلك خلال المدة من 25 إلى 27 فبراير 2021.ويهتم المؤتمر الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- بالتطورات الحديثة والمتسارعة في طب وعلوم الليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة مثل تقنيات الضوء، وتقنيات الموجات الترددية، وتقنيات الفوق صوتية عالية الشدة والكهرومغناطيسية وتقنيات التبريد وغيرها والمستخدمة في طب وجراحة الجلد والتجميل, كما يهتم بدراسة التطورات في الحقن التجميلي والإجراءات التجميلية الأخرى والطرق الحديثة في استخداماتها، وكيفية التعامل مع الإجراءات بأعلى مستويات الأمان.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد رئيس المؤتمر الدكتور سامي بن ناصر السويدان, أن المؤتمر يعدّ الأول من نوعه في المنطقة من حيث المستوى العلمي العالي والمتميز للمتحدثين، وسيُعقد بحضور رئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر البروفسور ثوماس روهرر، ورئيس الجمعية الأمريكية لجراحة الجلد البروفسور ماثيو أفرام, إضافة إلى أعلام ورواد التخصص من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا.وأوضح أن من الجوانب المهمة التي يُعنى بها المؤتمر تأهيل الأطباء الممارسين للاستخدام المهني الصحيح لليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة خاصة لدى أصحاب البشرة الداكنة التي تقع ضمنها البشرة الشرق أوسطية, ومن ذلك أهمية معرفة التعامل مع التقنيات الحديثة ومدى ملاءمتها للحالات المعالجة، وتوفير سبل العلاج الآمن قبل وأثناء وبعد العلاج.وبين أن المؤتمر يسعى إلى الرفع من المستوى العلمي والمهارات الإجرائية لدى الأطباء والتعرف على الطرق الحديثة والإجراءات اللازمة لتجنب المضاعفات الممكن حدوثها، وكيفية اكتشافها في أوقات مبكرة في حال حدوثها والتدخل السريع لتفادي أي عواقب شديدة محتملة.وحث الدكتور السويدان جميع الأطباء المتخصصين وذات العلاقة والأطباء المتدربين على اغتنام واستثمار وجود هذه النخبة من أعلام وأقطاب العالم المتخصصين لاسيما أن المؤتمر يُعقد افتراضيا ومتاح للجميع.مما يذكر أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر.// انتهى //17:03ت م0054

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