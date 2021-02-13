شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: تكثيف العمل الرقابي في السجون ودور التوقيف لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فايروس كورونا الجديد، وتقليل أثر الموجة الثانية للفايروس للحد الأدنى، فقد صدر توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفايروس بداخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وأكد معاليه على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفايروس بشكل صحيح واتباع الاستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.

وأوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.