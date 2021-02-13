النائب العام يوجه بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي في السجون لمنع تفشي كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - واس

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بداخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

تضافر جهود:

وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح واتباع الإستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.

وأوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.



