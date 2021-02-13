في قبضة رجال الأمن .. عصابات سرقة المواطنين والمركبات والصرافات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت الجهات الأمنية في عدد من مناطق السعودية العديد من القضايا والجرائم وكشف ملابساتها.

وتمكن رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، من القبض على عدد من المتورطين في هذه الجرائم بمختلف المناطق.

وتمكن رجال الأمن من القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية بالرياض، قاموا بالمتاجرة بالعملة المزيفة، ضبط بحوزتهم مبلغ 143 ألف ريال مزيفة، كما أُلقي القبض أيضًا على 3 مواطنين بمكة المكرمة، قاموا بالاعتداء على مواطن وسلبوا ما بحوزته.

وتم ضبط 3 مقيمين في محافظة العيص حاولوا سرقة مكائن صراف آلي بعد تكسيرها، كما تم القبض على مواطن و10 مخالفين لنظام الإقامة من عدة جنسيات في الرياض، قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة والنشل في المساجد والأسواق العامة والأماكن المزدحمة، امتهنوا من خلالها مشاغلة ضحاياهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وألقى الأمن القبض على 6 مواطنين في الرياض، قاموا بسرقة مركبات وإخفائها بداخل أحد المخيمات وتفكيك أجزائها وبيعها كقطع غيار، كما تم القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض والقصيم، امتهنوا عملية النصب والاحتيال واستعطاف المواطنين بجمع مبالغ مالية؛ بحجة أن عليهم “دية دَم”.

وفي الرياض تم ضبط مواطن تباهى بحيازته لسلاح ناري ويستقل مركبة قام بوضع تجهيزات أمنية عليها.

