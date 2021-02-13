عاجل | الأراضي البيضاء يعلن صدور رسوم الدورة الخامسة بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ .

ودعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وفي وقت سابق، وبالتحديد في 30 يناير الماضي، أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الطائف، وضمن منطقة جازان التي تشمل مدينة جيزان ومحافظتي أبو عريش وصامطة.

النطاق المستهدف من الأراضي البيضاء:

وأوضح البرنامج أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عُقدت مع أمانتي الطائف وجازان، كما تمت مناقشة النطاق الجغرافي لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيدًا لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتماد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتواءم مع خطط الأمانات الإستراتيجية للمدن.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في منطقة جازان ومحافظة الطائف المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (479) بتاريخ 8/9/1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر ابتداء من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمنطقة جازان ومحافظة الطائف لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء هنا.



