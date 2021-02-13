رسوم فيزا تسوق الراجحي والمعاملات الدولية للدول الأجنبية

يوفر بنك الراجحي لعملائه فيزا تسوق، يمكن من خلالها إتمام معاملات الشراء من المحال التجارية عن طريق الإنترنت، وذلك بالنسبة للمحال التجارية التي تقبل الفيزا، فليست كل المحال توافق على قبولها، ويقوم بنك الراجحي بخصم رسوم فيزا تسوق الراجحي، وهي عبارة عن رسوم سنوية، يقوم البنك بخصمها سنويًا لقاء الخدمة، وقد جاءت فكرة بطاقات الدفع الإلكتروني لأول مرة، حينما نسي فرانك كاكنمار، إحضار النقود معه أثناء تواجده بالمطعم، وعندما تواصل مع زوجته، أخبرته أن النقود موجودة بالمنزل وقامت بإحضارها، وهنا فكر في إيجاد طريقة بديلة يمكن من خلالها الدفع في حالة عدم توافر نقود كاش، وقد قام بتطوير الفكرة فيما بعد مع اثنين من أصدقائه، وأسمرت الجهود عن بطاقة “دينار كلوب”، وهي أوب بطاقة ائتمانية.

رسوم فيزا تسوق الراجحي

رسوم فيزا تسوق الراجحي هي قيمة الرسوم التي يقوم مصرف الراجحي بفرضها على العملاء، ممن يستفيدوا بهذه الخدمة، وتختلف قيمة الرسوم المفروضة كالتالي:

رسوم الفيزا السنوية بدون ضرائب تعادل 115 ريال، وقد تصل إلى 120 ريال.

رسوم السحب النقدي م ن ماكينات الصراف الآلي السنوية 75 ريال، بغض النظر عن عدد عمليات السحب التي تم إجرائها.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي من أي بنك آخر هي 75 ريال سنويًا.

رسوم السحب الدولي تعادل 75 ريال

رسوم إعادة إصدار البطاقة هي 50 ريال.

أنواع البطاقات الائتمانية

يصدر مصرف الراجحي لعملائه بالمملكة من المواطنين والمقيمين، نوعين من البطاقات الائتمانية يمكن للعملاء الحصول عليهم هما:

كريديت: يتم تحديد رصيد معين لها، ويشترط لإصدارها أن يكون للعميل القدرة الائتمانية، وتتميز بإطلاق العديد من العروض على استخدامها بالمحال التجارية. تشارج كارد: يقوم المصرف بإصدارها لجميع العملاء، ولا تشترط قدرة ائتمانية للعميل، فيمكن إصدارها والرصيد صفر، كما لا يتم إطلاق عروض كثيرة عليها بالمحال التجارية بالمقارنة بالكريديت.

رسوم المعاملات الدولية

يفرض مصرف الراجحي على العملاء رسوم لإتمام المعاملات الدولية، ويتم تحديد قيمة الرسوم كالتالي:

رسوم الشراء المفروضة على المعاملات الدولية بالعملة الأجنبية باستخدام فيزا الراجحي هي نسبة 2.75%.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة الشراء بقيمة 100 يورو، وقيمة المبلغ 408.78 ريال وفقًا لسعر الصرف، فإن قيمة الرسوم المفروضة بنسبة 2.75% تعادل 11.21 ريال، ليكون إجمالي الرسوم المطلوب سدادها للمعاملة 420 ريال.

التقديم على فيزا تسوق الراجحي إلكترونيًا

يتيح مصرف الراجحي للعملاء الراغبين في الحصول على فيزا تسوق، إمكانية التقديم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط مصرف الراجحي الإلكتروني قم بالنقر على مباشر أفراد قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور قم بالنقر على تسجيل الدخول قم بالنقر على الحصول على بطاقة جديدة قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة قم بمراجعة البيانات ثم اضغط على إرسال قم بالتأكد من إدخال العنوان الوطني بشكل صحيح لإرسال الفيزا عليه.

كيفية شحن فيزا الراجحي

يمكن للعملاء بمصرف الراجحي إعادة شحن بطاقة الفيزا لاستخدامها في سداد مصروفات المعاملات الإلكترونية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع مصرف الراجحي الإلكتروني.

قم بالنقر على مباشر أفراد

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بالنقر على تسجيل الدخول

قم بالدخول على البطاقات الائتمانية

قم بالنقر على الدفع المسبق

قم بتسجيل الحساب الذي تريد الشحن منه

قم بإدخال تفاصيل المبلغ الذي تريد شحنه

قم بالنقر على استمرار.

برنامج المكافآت الراجحي

يدخل عميل مصرف الراجحي الذي لديه بطاقة فيزا تسوق الراجحي إلى برنامج المكافآت الذي أطلقه البنك، ويقوم من خلاله بالحصول على عدد من النقاط كالتالي: