تهدف الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي تحويل كافة الإجراءات الورقية الروتينية إلى خدمات رقمية بحلول عام 2030، حيث أن الطرق التقليدية في تخليص الإجراءات الحكومية لم تعد تناسب مجريات هذا العصر، حيث تسعي الدولة السعودية إلي مجاراة التقدم التكنولوجي الحادث في مجالات الإتصالات والانترنت حول العالم، ولهذا فقد قامت الحكومة بالإعلان عن إطلاق المنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة وذلك لطرح الخدمات الحكومية من خلالها في صورة إليكترونية بحيث يمكن للمستفيد من تخليص طلبه عن طريق بعض الضعطات البسيطة علي هاتفه الجوال، ولعل من أهم المنصات التي تم إنشائها هي منصة أبشر الإليكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تضم باقة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، ولعل الإستعلام عن مخالفات المرور تعد من أهم الأمور المتواجدة علي المنصة،وفيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم طريقة الإستعلام عن خدمات المرور لشخص آخر.

منصة أبشر الاليكترونية

منصة أبشر هي إحدى أهم المنصات المختصة بتقديم الخدمات الإليكترونية في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة الداخلية، حيث أنها تقوم بتجميع باقة كبيرة من الخدمات الحكومية في مكان واحد، و تتمثل هذه الخدمات في:

الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

استخراج بطاقة هوية بدل فاقد.

الاستعلام عن مخالفات المرور.

حجز موعد لمراجعة مخالفات المرور.

دفع رسوم مخالفات المرور.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

تجديد الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية جواز السفر.

الحصول علي تأشيرة سارية للسفر.

تقديم طلب اعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية.

خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر

الاستعلام عن المخالفات المرورية هي خدمة تابعة إلي مديرية الأمن العام السعودي والتي يمكن إجرائها اليكترونياً عن طريق منصة أبشر الاليكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث قد يرغب البعض في الإستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على أحد أفراد أسرته، كما تقوم بعض المؤسسات والهيئات بالمملكة السعودية بالاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة علي مركبات بعض الموظفين والعمال المكفولين لديها، ويمكن القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط الموقع الإليكتروني الخاص بمنصة أبشر.

قم بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونيّة المتواجد في الصفحة الرئيسية للمنصة.

قم بالضغط فوق خدمة (الاستعلام عن المخالفات المرورية).

سوف يتم نقلك بعد ذلك إلى الصفحة التي تحتوي علي نموذج البيانات الشخصية المطلوب كتابتها مثل (رقم الحدود، وجواز السفر، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، ورقم الإقامة).

قم بإدخال نوع الوثيقة المتوفرة لدى المستعلم.

ثمَّ قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالشخص الآخر الذي ترغب في الاستعلام عن مخالفته المروريّة.

ثم قم بكتابة الرمز المرئي الموجود أمامك من أجل التحقق البشري.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض بعد الانتهاء من الخطوات السابقة.

الآن سوف يتم نقلك إلي صفحة أخري تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية المسجلة لدي مديرية الأمن العام السعودي الخاصة بالشخص الذي تستعلم عنه.

رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية

وبخلاف إمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإليكترونية، فقد اتاحت مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السعودية إمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبات الخاصة بالمواطنين السعودين أو حتي الوافدين المقيمين في المملكة عن طريق الإتصال بالرقم الموحد المخالفات المرورية وهو 0114092446، حيث يقوم المستعلم بالتواصل مع هذا الرقم وإبلاغهم بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الإسم ورقم بطاقة الهوية الوطنية المختصين القائمين على هذا الأمر بالرد عليه وإخباره بقيمة المخالفات المرورية المسجلة على هذا الإسم.

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