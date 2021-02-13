كيفية التسجيل في منصة مساند وخطوات طباعة التأشيرة

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بإطلاق منصة مساند الإلكترونية، التي تهتم بتعريف كلا الحقوق والواجبات للعامل صاحب العمل، وتهتم المنصة بعرض الإجراءات القانونية، فبرنامج مساند أحد البرامج المتكاملة التي توفر خدمة متكاملة أو مظلة للعمالة المنزلية بمجالاتها المختلفة، من ممرضة أو عاملة منزلية أو سائق، ويقوم البرنامج بهدف العمل على تحسين وضع العاملين وحفظ الحقوق لكافة الأطراف، وتتيح منصة مساند من خلال التسجيل في منصة مساند، إمكانية الوصول للعديد من الخدمات الإلكترونية على رأسها استقدام العمالة المنزلية.

التسجيل في منصة مساند

تهدف منصة مساند التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية بالمملكة، إلى تيسير وتسريع إجراءات استقدام العمالة المنزلية، بحيث يمكن للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة، استكمال جميع الإجراءات من خلال المنصة وبالتالي تقليل عدد الزيارات التي يقوم المواطنين لمكاتب العمل، وللاستفادة من الخدمات المتاحة على المنصة، عليك التسجيل بها وامتلاك حساب مستخدم فعال، وذلك من خلال اتباع التالي:

يجب أولًا أن يكون لديك حساب مستخدم فعال على أبشر.

قم بالدخول على رابط منصة مساند

قم بالنقر على تسجيل حساب جديد

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة

إذا كنت مواطن سعودي، قم بإدخال رقم الهوية وإذا كنت أحد المقيمين، قم بإدخال رقم الإقامة

قم بإدخال رقم الجوال واضغط على التالي

ستصلك على الهاتف كلمة المرور قم بإدخالها

قم بالتسجيل من خلال بريدك الإلكتروني لتفعيل الحساب على المنصة، حيث ستصلك رسالة بها رابط تفعيل الحساب.

خدمات منصة مساند

مساند هي عبارة عن منصة إلكترونية، قامت وزارة العمل بإطلاقها بهدف خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، وتهتم المنصة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية كالتالي:

خدمة استخراج تأشيرة عمالة منزلية خدمة توفير عناوين الشركات ومكاتب استقدام العمالة خدمة إصدار قائمة عاملة منزلية خدمة إصدار قائمة بالجنسيات التي يسمح باستقدامها خدمة الوصول لأسعار شركات ومكاتب الاستقدام خدمة الوصول للمهن المسموح باستقدامها خدمة التعرف بالواجبات والحقوق لكلا الطرفين خدمة معرفة تكلفة ومدة وصول المستقدم للمملكة.

مساند تسجيل الأفراد

يمكن للفرد بعد الانتهاء من خطوات التسجيل في منصة مساند، والتي قمنا بتوضيحها لكم، البدء في الاستفادة من الخدمات المعروضة على المنصة بتسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة مساند

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة

قم بإدخال كلمة المرور

قم بالنقر على تسجيل الدخول

قم بإدخال رمز التحقق الذي سيصلك في رسالة على الهاتف

قم بالنقر على التالي

قم بإدخال رقم الجوال

قم بالنقر على التالي

سيصلك رمز التحقق، قم بإدخاله ثم اضغط على التالي.

خدمات منصة مساند

توفر منصة مساند للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، إمكانية الوصول للعديد من الخدمات بكل سهولة من خلال عدد من الخطوات البسيطة، ومن أهم الخدمات المتاحة على المنصة التالي:

خدمة طباعة التأشيرة خدمة الإطلاع على أسعار الاستقدام خدمة معرفة مكاتب الاستقدام.

طباعة التأشيرة من مساند

تتيح منصة مساند للمستفيدين، إمكانية طباعة التأشيرة بخطوات بسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة مساند

قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة

قم بالنقر على التأشيرات الصادرة

قم بتحديد التأشيرة التي تريد طباعتها ثم اضغط على طباعة

أسعار الاستقدام في مساند

تعرض منصة مساند أسعار استقدام العمالة من الجنسيات المختلفة للمملكة العربية السعودية، وتختلف الأسعار بناء على عدد من العوامل على رأسها الجنسية والدولة، وتأتي الأسعار الموضحة كالتالي: