شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يوجّه تقديره بعد اعتماد برنامج طب الأمراض الجلدية بمستشفى عسير والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تقديره إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والشؤون الصحية في عسير، وبرنامج طب الجلدية بمستشفى عسير المركزي، قائلاً: الفريق الناجح هو الذي يستطيع أن يستنهض أفضل ما في فريقه، ويوجهه باتجاه الهدف المنشود، والمحقق للمصلحة الوطنية وذلك بعد اعتماد برنامج طب الأمراض الجلدية، كبرنامج تدريبي مكتمل، لتدريب الزمالة السعودية في مستشفى عسير المركزي.