شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حالات استخدام " الفلاشر الرباعي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المرور عن حالات استخدام " الفلاشر الرباعي "، ويأتي ذلك حرصًا على تحقيق المزيد من السلامة على الطرق.

ودعا المرور، جميع السائقين بضرورة استخدام " الفلاشر الرباعي " عند ظهور أي مفاجآت على الطريق، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة.

وتضمنت الحالات التي يتعين فيها استخدام " الفلاشر الرباعي "، انتشار الضباب أو الأمطار أو الغبار، وعند وقوع حادث مروري على الطريق، وعندما تكون هناك كثافة مرورية مفاجئة على الطرقات.