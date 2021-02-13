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شاهد.. حالات استخدام " الفلاشر الرباعي "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المرور عن حالات استخدام " الفلاشر الرباعي "، ويأتي ذلك حرصًا على تحقيق المزيد من السلامة على الطرق.

ودعا المرور، جميع السائقين بضرورة استخدام " الفلاشر الرباعي " عند ظهور أي مفاجآت على الطريق، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة.

وتضمنت الحالات التي يتعين فيها استخدام " الفلاشر الرباعي "، انتشار الضباب أو الأمطار أو الغبار، وعند وقوع حادث مروري على الطريق، وعندما تكون هناك كثافة مرورية مفاجئة على الطرقات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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