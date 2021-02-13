شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة يتعمد قطع الإشارة الحمراء بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهد شارع باخشب جنوب محافظة جدة مخالفة مرورية لقائد مركبة تعمد قطع الإشارة الحمراء .

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين ، السيارات وهي متوقفة نظراً للإشارة الحمراء وقبل أن ينتهي وقتها بثوان ، قطع قائد المركبة الإشارة غير مبالياً بالنظام .

وأكد المواطنون تعقيباً على الفيديو المتداول على ضرورة محاسبة المستهترين بالإشارات المرورية لأنه يعد سبب رئيسي في وقوع الحوادث .