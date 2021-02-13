شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الطعام لمشروع ناجح بعد خسارة وظيفتهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح زوجان فقدا وظيفتهما بسبب جائحة كورونا لتحويل موهبتهما في إعداد الوجبات السريعة لمطعم خاص ناجح في الرياض .

وأظهر تقرير مصور لقناة " إم بي سي " الزوجان وهما يتعاونان في إعداد الوجبات السريعة بنظافة ومهارة حتى أنهما أكدا أنهما لا يعتبران المشترين زبائن وإنما من أهلهم ويحرصون على تقديم الطعام الجيد لهم .

وأكدت المواطنة " جواهر " أنها كانت تعمل في وظيفة حصلت عليها من خلال الموارد البشرية لكن خسرتها بسبب الكورونا وقررت هي وزوجها " محمد " عدم الإستسلام واستغلال موهبتهما في إعداد الطعام لعمل هذا المشروع بالرياض.

كما أكد الزوج أنه يحلم بأن يتحول المشروع إلى براند بعد أن لاقى إقبال كبير من قبل الزبائن ، داعياً أي شخص خسر وظيفته لعدم اليأس واستغلال مهاراته .