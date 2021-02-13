شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية.

وقالت الهيئة، أن أهم شرطًا هو أن يقوم المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة أو أصل الدين المستحق قبل 30 يونيو 2021، فضلًا عن توضيح الفترات والمدد التي نص عليها القرار الوزاري.

وأشارت إلى أن المكلف الذي يقوم بسداد الضريبة المستحقة خلال شهري أبريل ومايو سوف يتم إلغاء 75% فقط، بينما من يقوم بالسداد خلال شهر يونيو فسوف يستفيد من إلغاء الغرامة بنسبة 50%.