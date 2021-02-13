شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: الوضع الحالي لا يستدعي إجراءات أكثر صرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة هاني جوخدار، على أنه خلال الشهور القادمة سيكون قد تم إعطاء لقاح كورونا لعدد كبير من السكان.

وقال جوخدار لقناة " الإخبارية " على أن الوضع الحالي لارتفاع إصابات كورونا المستجد لا يستدعي إجراءات أكثر صرامة.

وأكد وكيل الوزارة للصحة العامة على أن الزيادة اليومية بشكل مستقر هي ما يثير القلق، مشيرًا إلى أن أغلب الإصابات التي ظهرت الفترة الماضية كانت بسبب التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.