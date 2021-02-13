شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشؤون الإسلامية: ندرس فتح مجال التطوع بوضع ممارسين صحيين عند المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية لمنطقة جازان، أسامة مدخلي، خطة الوزارة لمنع إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال لقناة " الإخبارية " إن الوزارة تدرس مع الجهات الصحية فتح مجال التطوع بوضع ممارسين صحيين عند المساجد كخطة لمنع الإصابات.

وأشار مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، إلى إغلاق المساجد لمدة 48 ساعة عند وجود إصابات.

ويذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كثفت عبر فروعها بمناطق المملكة اليوم, مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيه صلاة الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا.