شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فرض غرامة على صاحب متجر ورود لتركه المحل 5 دقائق بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشفت أمانة محافظة الأحساء، حقيقة فرض غرامة بـ20 ألفاً على صاحب متجر ورود لتركه المحل 5 دقائق.

وقالت أمانة الأحساء إنها لم تصدر قراراً بإغلاق محل للهدايا والورود ‏في بلدة الرميلة، أو تغرم صاحبه مبلغ 20‏ ألف ريال، ‏بسبب تركه المحل لمدة 5 دقائق، لإدخال ابنه المعاق دورة المياه.

وأضافت أمانة الأحساء أنه بعد التدقيق والتقصي من قبل وكالة البلديات‏، والتواصل المباشر مع صاحب المحل، اتضح عدم قيام مراقب ‏بلدية العمران بزيارة المحل خلال الفترة القصيرة الماضية.

وتابعت الأمانة أن المخالفة المحررة على المحل، والتي ‏تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحريرها من قبل مراقب يتبع ‏لجهاز حكومي آخر.‏