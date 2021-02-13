شكرا لمتابعة خبر عن متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة اليوم السبت أنه يُسمح للشخص بطلب خمسة تصاريح تجمع في اليوم بحد أقصى .

وأضح تطبيق توكلنا متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري وهي على النحو التالي :

1- كتابة اسم مقر التجمع .

2- تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به في المكان .

3- إضافة الأشخاص المفوضين بالإطلاع على التصريح " اختياري " .

4- تحديد نصف القطر التقريبي للمكان " 200 متر حد أدنى " .

5- تحديد الموقع على الخارطة .

6- طلب التصريح .