شكرا لمتابعة خبر عن متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة اليوم السبت أنه يُسمح للشخص بطلب خمسة تصاريح تجمع في اليوم بحد أقصى .
وأضح تطبيق توكلنا متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري وهي على النحو التالي :
1- كتابة اسم مقر التجمع .
2- تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به في المكان .
3- إضافة الأشخاص المفوضين بالإطلاع على التصريح " اختياري " .
4- تحديد نصف القطر التقريبي للمكان " 200 متر حد أدنى " .
5- تحديد الموقع على الخارطة .
6- طلب التصريح .