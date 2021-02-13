شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مساعد وزير الموارد البشرية: توجه لتعيين مفتشين يمثلون عدة جهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس محمد الجاسر أن هناك توجه لتوحيد جهود التفتيش ، بحيث يكون هناك مفتش واحد يمثل عدة جهات ، وذلك بعد مبادرة تشارك فيها عدة أجهزة حكومية .

وقال المهندس محمد الجاسر في لقائه مع " بودكاست سقراط " أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة التفتيش وتحقيق أفضل مستوى من النمو الإقتصادي في مختلف الجوانب .

كما أكد أن الهدف من التفتيش هو الإمتثال للنظام وليس الجباية وسينعكس ذلك على قلة المخالفات بالأسواق والمنشآت .