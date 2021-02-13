شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح المدة اللازمة بعد التبرع بالدم لمن يريد التبرع للمرة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة اليوم السبت المدة اللازمة بعد التبرع بالدم للمرة الأولى من أجل التبرع ثانية ً .

وأكدت " الصحة " أنه يمكن التبرع للمرة الثانية بعد ثمانية أسابيع من التبرع للمرة الأولى .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت سابقاً على أهمية توفر شروط معينة في المتبرع كخلوه من الأمراض وألا يقل عن وزن محدد وأن يكون الفحص سليم من حيث معدل نبضات القلب ونسبة الهيموجلوبين في الدم وكذلك السن المناسب وغيرها من المعايير لضمان سلامة المتبرع والمتبرع له .