بشرى سارة حول الكشف عن وجود منع تجول أو زيادة إجراءات احترازية

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قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار: إن وضع “كورونا” الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10%.

وأضاف في مداخلة مع قناة الإخبارية: ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال: سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان #المملكة.

Source sabq

