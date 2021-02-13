إغلاق 5 مساجد بالرياض والحدود الشمالية بعد إصابة مصلين بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، عن مباشرة إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيانٍ صادر عنها اليوم، أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 6 أيام، بلغ 57 مسجدًا؛ تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية وجاءت على النحو التالي: جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقة وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، ومسجد بمركز القصب بمحافظة شقراء، ومسجد بمحافظة الدوادمي، ومسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وحثت الوزارة المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.