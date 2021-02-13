الجامعة السعودية الإلكترونية تكرم المخترعة أمل البلوي

كرَّمت الجامعة السعودية الإلكترونية، الطالبة المخترعة «أمل البلويي» التي قدَّمت ابتكارًا مميزًا يخدم المجالات الصحية في المملكة.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- أنَّ رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، د.ليلك الصفدي، كرمت المخترعة أمل بنت حامد البلوي، الطالبة في قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بالجامعة.

وجاء التكريم نتيجة تقديم «البلوي» ابتكارًا مميزًا يخدم المجالات الصحية في المملكة، وهو تقنية أكياس الدم النانوية (Nano Blood Bag Technology).

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