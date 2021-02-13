337 إصابة جديدة بكورونا.. «الصحة» تعلن حالات التعافي والوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 372410 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 356 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 363303 حالات.

كما تم تسجيل 4 وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6428 حالة.

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