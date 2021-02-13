أمانة الأحساء تنفي تغريم صاحب محل ورود.. وتوضح التفاصيل

نفت أمانة الأحساء ما تمَّ تداوله حول إصدارها قرارًا بإغلاق محل للهدايا والورود في بلدة الرميلة، أو تغريم صاحبه مبلغ 20 ألف ريال، بسبب تركه المحل لمدة خمس دقائق لإدخال ابنه المعاق دورة المياه.

وذكرت أمانة الأخساء- في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر- أنّه إشارة إلى محتوى الرسالة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعية، والتي تُفِيد قيام مراقب بلدية العمران بإغلاق محل للهدايا والورود في بلدة الرميلة، وتحرير مخالفة بقيمة 20 ألف ريال، وأن المخالفة عبارة عن ترك المحل لمدة خمس دقائق بغرض إدخال صاحب المحل ابنه المعاق إلى دورة المياه.

فإنَّ الأمانة تفيد وتوضح التالي: أنّه وبعد التدقيق والتقصي من قبل وكالة البلديات في أمانة الأحساء، والتواصل المباشر مع صاحب المحل، اتضح جليًا عدم قيام مراقب بلدية العمران بزيارة المحل خلال الفترة القصيرة الماضية.

كما أنَّ المخالفة المحررة على المحل، والتي تناولها محتوى الرسالة الرائجة، هي مخالفة حرّرها مراقب لجهاز حكومي آخر، وليس من قبل الأمانة أو أحد بلدياتها.

وعليه تؤكد الأمانة بأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وعدم نقل المعلومات بشكل غير صحيح أو تداولها دون معرفة مصداقيتها، والتي قد تدخل ضمن دائرة الجرائم المعلوماتية في صناعة أو نشر أو تداول الشائعات.

كما أنَّ الإدارة المعنية في الأمانة تتخذ إجراءاتها الرسمية حيال كل من يقوم بالتأليب أو نشر محتوى غير صادق عبر وسائل التواصل المختلفة، وفيما يخص أعمالها البلدية.

وتؤكد الأمانة بأنها ماضية في أعمالها البلدية والرقابة الشاملة على كافة المنشآت، ضمن دائرة أعمالها المناطة بها نظاميًا، وفق لوائح وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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