الصحة: إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح كورونا الأسبوع القادم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من السكان، مشيرة إلى أن الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10% .

ودعت الصحة، الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

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