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الصحة: إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح كورونا الأسبوع القادم

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أن الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من السكان، مشيرة إلى أن الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10% .

ودعت الصحة، الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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