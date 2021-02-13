التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي.

وذكر المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، –وفقًا للعربية- أنه يتم إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشا الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف المالكي، أنَّ المحاولات الإرهابية للحوثيين، ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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