تطبيق «توكلنا» لأصحاب المنشآت التجارية: فعّلوا خدمة إدارة التجمعات

دعا تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أصحاب المنشآت التجارية إلى تفعيل خدمة إدارة التجمعات، حتى يتمكنوا من تحديد الأعداد في المنشأة، ومن ثمّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال التطبيق عبر حسابة الرسمي على موقع "تويتر": "إذا كنت صاحب منشأة تجارية؛ فعّل خدمة إدارة التجمعات من تطبيق توكلنا لتتمكن من تحديد الأعداد في منشأتك، وتلتزم بالإجراءات الاحترازية. "

وفي وقت سابق أوضح التطبيق، أنَّه يمكن الاستفادة من خدمات المنظومة عبر الموقع الإلكتروني لمن لا يمتلكون أجهزة جوال حديثة. وذكر التطبيق- عبر تويتر- ضمن الأسئلة الأكثر شيوعًا، أن التطبيق يعمل لأجهزة إصدار (ANDROID 6.0) فما فوق، وأجهزة (IOS 6.0) فما فوق.

وأضاف التطبيق أنه يمكن الاستفادة من خدمات منظومة توكلنا عن طريق الموقع الإلكتروني ، كما أوضح أنه يمكن تفعيل حساب توكلنا بدون وجود حساب في (أبشر) وذلك عن طريق الاستعانة بأحد مستخدمي (أبشر) للتعريف برقم الجوال في توكلنا.

ويعد تطبيق "توكلنا" أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول ، حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق تطبيق "توكلنا"؛ لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعددٍ من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة، ما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق "توكلنا" الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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