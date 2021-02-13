بالفيديو.. المرور السعودي يحدد حالات استخدام «الفلاشر الرباعي»

حرصًا على تحقيق المزيد من السلامة على الطرق، طالب المرور السعودي جميع السائقين بضرورة استخدام «الفلاشر الرباعي» عند ظهور أي مفاجآت على الطريق، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة.

وحدد المرور السعودي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الحالات التي يتعين فيها استخدام «الفلاشر الرباعي»، وبيّن أنها تشمل حالات انتشار الضباب أو الأمطار أو الغبار، وعند وقوع حادث مروري على الطريق، وعندما تكون هناك كثافة مرورية مفاجئة على الطرقات.

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