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بالفيديو.. المرور السعودي يحدد حالات استخدام «الفلاشر الرباعي»

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الرياض - محمد عبدالله - لتجنب أي مخاطر

حرصًا على تحقيق المزيد من السلامة على الطرق، طالب المرور السعودي جميع السائقين بضرورة استخدام «الفلاشر الرباعي» عند ظهور أي مفاجآت على الطريق، وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة.

وحدد المرور السعودي في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الحالات التي يتعين فيها استخدام «الفلاشر الرباعي»، وبيّن أنها تشمل حالات انتشار الضباب أو الأمطار أو الغبار، وعند وقوع حادث مروري على الطريق، وعندما تكون هناك كثافة مرورية مفاجئة على الطرقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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