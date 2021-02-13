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«التعاون الإسلامي» تدين محاولة ميليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت وقوفها إلى جانب المملكة

أدان الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، وبأشد العبارات، معاودة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية بطائرة مسيرة (مفخخة).

وقال العثيمين –وفقًا لحساب المنظمة على تويتر-: إن «التعاون الإسلامي» تدين الممارسات الإجرامية لميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحملها ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها وتضامنها التامّ مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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