بالفيديو.. «الشؤون الإسلامية» تكشف عن خطتها مع الجهات الصحية لمنع إصابات كورونا بالمساجد

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أنَّها تدرس مع الجهات الصحية فتح مجال التطوع بوضع ممارسين صحيين عند المساجد كخطة لمنع الإصابات.

وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، أسامة مدخلي لقناة «الإخبارية»، إنَّه عند إغلاق المسجد بسبب إصابة أحد المصلين أو المنتسبين للوزارة بالفيروس، يتمّ إغلاقه لمدة 48 ساعة على الأقل يجرى خلالها تعقيمه وتهويته ثم إعادة فتحه، ويعطى المنسوب إجازة من فرع وزارة الصحة.

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