بدأت بكلمة للملك فيصل.. 74 عامًا على أول بث إذاعي بالسعودية

احتفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بيوم الإذاعة العالمي، مشيرة إلى أنَّ أول بثّ للإذاعة السعودية كان في يوم عرفة من حج عام ١٣٦٨ هـ، وذلك بكلمة من الملك فيصل بن عبدالعزيز.

وأضافت الملكية الفكرية –عبر تويتر- أنَّ أوّل محطة إذاعية سعودية أنشئت في مدينة جدة، وبدأ إرسالها يوم التاسع من ذي الحجة 138 هـ، الموافق الأول من أكتوبر 1949م وهو يوم الوقوف بعرفة.

وأشارت إلى أنَّ أول بثّ إذاعي كان بكلمة ألقاها الملك فيصل بن عبدالعزيز، وتضمنت تهنئة الحجيج بمناسك الحج والترحيب بقدومهم في الأراضي المقدسة.

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