بالفيديو.. القبض على الجناة في 7 جرائم سرقة مواطنين وسيارات وعملة مزيفة

تمكن رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب سبع جرائم، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين السرقة والسلب وإطلاق النار في الهواء والعملة المزيفة.

ذكر الأمن العام –عبر تويتر- أنه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمّ القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، قاموا بالمتاجرة في العملة المزيفة، وضبط بحوزتهم 143 ألف ريال مزيفة.

ـ تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب مبلغ مالي وجوال من أحد المواطنين.

ـ تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، قاموا بتكسير ماكينة للصرف الآلي ومحاولة سرقتها.

ـ تمّ القبض على مواطن وعشرة مخالفين لنظام الإقامة من جنسيات عدة، قاموا بعدة جرائم للسرقة والسلب في المساجد والأسواق العامة والأماكن المزدحمة.

ـ تمّ القبض على ستة مواطنين امتهنوا سرقة المركبات وإخفاءها داخل أحد المخيمات وتفكيك أجزائها وبيعها كقطع غيار.

ـ تمّ القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، امتهنوا عمليات النصب والاحتيال واستعطاف المواطنين وجمع مبالغ مالية بحجة أن عليهم دية دم.

ـ تم القبض على مواطن تباهى بحيازته لسلاح ناري، واستقلّ مركبة قام بوضع تجهيزات أمنية عليها.

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