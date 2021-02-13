إصابة امرأتين في حادثي دهس منفصلين بجازان

باشر الهلال لأحمر في منطقة جازان، اليوم السبت، حادثي دهس منفصلين، لامرأتين، نتج عنهما إصابة الأولى بكسور ورضوض وإصابة الثانية بكدمات بسيطة، وتم نقلهما إلى مستشفى صامطة العامّ لتلقي العلاج.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، إنه تم تلقي بلاغ عن وقوع حادثة دهس لامرأة في العقد الثالث من العمر، على طريق الجرادية باتجاه قرية الحضرور.

وأضاف أنه تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين أن المصابة لديها عدة إصابات وتوقف القلب والتنفس، وقدمت الفرقة الإسعافية لها إنعاشًا قلبيًّا ورئويًّا وجميع الإجراءات الطبية اللازمة حتى وصولها إلى مستشفى صامطة العام لاستكمال إجراءات علاجها.

وأشار المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان، إلى أنه تم مباشرة حادث دهس آخر لامرأة نتج عنه بعض الكدمات وحالتها مستقرة، حيث تم تلقي بلاغ، اليوم السبت، عن حادث دهس لامرأة على حزام قرية الجرادية باتجاه الركوبة.

وعند وصول الفرقة الإسعافية لموقع الحادث، تبيّن أن لديها كدمات وحالتها الصحية مستقرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابة ونقلها إلى مستشفى صامطة لتلقي العلاج.

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