السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية": إعادة فتح 44 مسجداً وإغلاق 5 مساجد بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات كورونا



الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 5 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات

وأوضحت الوزارة، أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية وجاءت على النحو التالي: جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقة وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، ومسجد بمركز القصب بمحافظة شقراء، ومسجد بمحافظة الدوادمي، ومسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وحثت الوزارة المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

// انتهى //

16:29ت م

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الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 5 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ست أيام 57 مسجداً تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.وأوضحت الوزارة، أن المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية وجاءت على النحو التالي: جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقة وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، ومسجد بمركز القصب بمحافظة شقراء، ومسجد بمحافظة الدوادمي، ومسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.وحثت الوزارة المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.// انتهى //16:29ت م0050

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