السعودية اليوم / أمانة جدة تنفذ 8,824 جولة وتغلق 298 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية



جدة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة 8,824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أنه تم مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى 8,824 جولة، تم خلالها رصد نحو 341 مخالفة، وإغلاق 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأشار إلى أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز

وتواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

15:41ت م

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جدة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة 8,824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أنه تم مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى 8,824 جولة، تم خلالها رصد نحو 341 مخالفة، وإغلاق 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.وأشار إلى أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية ، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.وتواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.// انتهى //15:41ت م0047

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