خلال الأسبوع المقبل.. السعودية تعيد جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح كورونا

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، أنه سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل.



وأوضحت الوزارة، أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من السكان، مشيرة إلى أن الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10% .

ودعت الصحة، الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 337 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 372410 حالة، من بينها 2679) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (456) حالة حرجة، كما سُجلت (356) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 363303 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6428 حالة بإضافة 4 حالات وفاة جديدة

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.