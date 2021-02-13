شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة الـ"اليوم".. مواطنون لجنودنا البواسل بمطار أبها: شكراً لتضحياتكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الرحلات في المطار تسير على قدم وساق بلا تأخير

- العمل يسير بشكل طبيعي .. والخدمات متوفرة

- جنودنا البواسل قدّموا تضحيات كبيرة تستحق الشكر والثناء

بعد أن طالت يد الإرهاب مطار أبها الدولي عبر صواريخ حوثية ، عاجزة بشكل كامل بفضل جهود قوات الدفاع الجوي التي قامت بصد عدوانهم في كل مرة يحاولون من خلالها استهداف المدنيين.

وفي جولة مصورة ، رصدت "اليوم" آراء المواطنين والمقيمين حول أداء مطار أبها والذي شهد حركة انسيابية في رحلات المغادرة والقدوم دون أية تأخير.

وقال المواطن سلطان الشهري ، بأن الحركة ميسرة في المطار والرحلات لا تزال على جداولها بلا تأخير ، وكل ذلك يعود بالفضل بعد الله إلى جنودنا البواسل الذين قاموا بأعمال بطولية تستحق منا كل الثناء والشكر.

وقال محمد الأحمري : "الخدمات في مطار أبها جيدة للغاية ، وقواتنا المسلحة تقوم بعملها على كامل وجه والوضع على مايرام ، والرحلات على أوقاتها ، وها أنذا مع عائلتي أودّعهم متجهين إلى الرياض ولله الحمد بكل أمن وأمان"

يذكر بأن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن بأن التحالف تمكن من إعتراض وتدمير طائرة بدون طيار اطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها بطريقة ممنهجة ومتعمدة.